Il 22 settembre il produttore di microchip Nvidia ha annunciato che investirà cento miliardi di dollari nell’azienda di intelligenza artificiale OpenAi, scrive il Wall Street Journal. L’accordo permetterà alla OpenAi di “avere sistemi da dieci gigawatt basati sui microchip della Nvidia per allenare i suoi modelli di nuova generazione. Questi sistemi assorbiranno una quantità di elettricità paragonabile a quella consumata da otto milioni di abitazioni”. La notizia, continua il quotidiano finanziario statunitense, ha fatto salire di quasi il 4 per cento le azioni della Nvidia, il cui valore di borsa è ormai prossimo al record di 4.500 miliardi di dollari. ◆