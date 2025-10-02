Allenarsi senza scarpe o con calzature minimaliste sta diventando molto popolare, scrive El País, perché è considerato un ritorno al contatto diretto con il suolo; inoltre rafforza la muscolatura plantare e migliora l’equilibrio e la propriocezione. È importante però fare un passaggio graduale e cominciare alternando le scarpe minimaliste a quelle tradizionali da ginnastica; fare esercizi di rafforzamento dell’arco plantare e preferire all’inizio superfici morbide come erba o terreno soffice.