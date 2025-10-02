Fisica Lo scontro tra le bolle di metano nell’acqua può generare scariche elettriche abbastanza forti da incendiare il gas, ha rilevato uno studio pubblicato su Pnas. Questo potrebbe spiegare l’origine dei fenomeni noti come fuochi fatui.
Paleontologia Una nuova specie di dinosauro carnivoro risalente a 70 milioni di anni fa, chiamata Joaquinraptor casali , è stata identificata a partire dai resti trovati in Patagonia, scrive Nature Communications. L’esemplare aveva in bocca un osso di coccodrillo, probabilmente la sua ultima preda.
