A Singapore le nonne e i nonni si prendono cura della metà dei bambini sotto i 18 mesi e di un terzo di quelli di tre anni, spiega The Atlantic. Una realtà che deriva non solo da una cultura basata sul sostegno tra generazioni, ma anche dal fatto che chi si occupa dei nipoti spesso riceve un rimborso economico dai figli adulti. Questa forma di assistenza sembra portare benefici a tutta la società e il governo la sostiene con vari incentivi, dai sussidi per chi si trasferisce vicino a un nonno o a una nonna, agli sgravi fiscali per le madri che lavorano e dipendono dai genitori anziani o da altri familiari per la cura dei figli.