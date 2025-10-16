El País ha chiesto ad alcuni specialisti in medicina d’urgenza quali comportamenti si traducono più spesso in ricoveri, individuandone dieci: 1. Fare interventi estetici, piercing o tatuaggi in centri non autorizzati (possono verificarsi infezioni). 2. Tuffarsi a testa in giù o da grandi altezze (sbattere la testa può causare danni cervicali e al midollo spinale). 3. Fare alpinismo senza preparazione o sollevamento pesi senza una supervisione. 4. Conservare i prodotti per la pulizia in contenitori diversi dall’originale (ingerirli per sbaglio non è affatto raro). 5. Assumere farmaci senza parere medico. 6. Correre nelle ore più calde della giornata. 7. Avere rapporti non protetti (espone alle malattie sessualmente trasmissibili). 8. Bere troppo alcol (può provocare intossicazioni e incidenti). 9. Abusare di droghe come popper, cannabis e cocaina (possono verificarsi episodi psicotici e problemi fisici). 10. Andare in bicicletta o in scooter senza casco.