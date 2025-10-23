- Fai una scelta di campo: dolce o salata.
- Il professionista prepara la moka la sera prima.
- Il fatto che in albergo sia compresa nel prezzo della camera non significa che devi riempirti fino a star male.
- Solo nelle pubblicità si ride a colazione.
- Chi dice “prima di colazione non ragiono” spesso non ragiona neanche dopo.
Questo articolo è uscito sul numero 1637 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati