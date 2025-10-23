Il principe Andrea ( nella foto ) ha rinunciato al titolo di duca di York dopo le rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Andrea inoltre avrebbe chiesto alla sua guardia del corpo di raccogliere informazioni su Virginia Giuffre, che lo aveva accusato di violenza sessuale. Secondo il **Guardian ** alcuni parlamentari vogliono rivedere le regole che impediscono di revocare i titoli dei reali.