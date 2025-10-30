Una nuova analisi di una formazione fossilifera nel New Mexico, negli Stati Uniti, ha rivelato che alla fine del Cretaceo le specie di dinosauri del Nordamerica erano più abbondanti e diversificate di quanto si credesse. Secondo gli autori dello studio, pubblicato su Science, la scoperta contraddice l’ipotesi secondo cui i dinosauri erano già in declino prima dell’estinzione di massa provocata dall’impatto di un asteroide 66 milioni di anni fa ed erano probabilmente destinati a scomparire comunque.