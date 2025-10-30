Natalia Jagielska

Una nuova analisi di una formazione fossilifera nel New Mexico, negli Stati Uniti, ha rivelato che alla fine del Cretaceo le specie di dinosauri del Nordamerica erano più abbondanti e diversificate di quanto si credesse. Secondo gli autori dello studio, pubblicato su Science, la scoperta contraddice l’ipotesi secondo cui i dinosauri erano già in declino prima dell’estinzione di massa provocata dall’impatto di un asteroide 66 milioni di anni fa ed erano probabilmente destinati a scomparire comunque.

