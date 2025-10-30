Per molte persone l’arrivo dell’autunno può significare stanchezza, malinconia, mancanza di energie e di concentrazione, spiega El País. Questi sintomi lievi e transitori sono raggruppati sotto la definizione di “astenia autunnale”. Nella maggior parte dei casi non sono altro che una risposta fisiologica ai cambiamenti di luce tipici di questo periodo e si risolvono in pochi giorni. Per un adattamento efficace è consigliato mantenere orari di sonno regolari, esporsi alla luce del sole al mattino e ridurre la luce artificiale di notte.