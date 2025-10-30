Astronomia Tra i campioni raccolti dalla missione cinese Chang’e-6 sulla faccia nascosta della Luna sono stati trovati i frammenti (nell’immagine) di un condrite CI, un tipo raro di meteorite. La scoperta, pubblicata su Pnas, potrebbe far luce sul ruolo di questi corpi celesti nello sviluppo del Sistema solare.
Biologia Sotto il suolo ghiacciato di Marte potrebbero essere nascoste vene di acqua allo stato liquido abbastanza grandi da ospitare organismi viventi, conclude un’analisi pubblicata su Icarus.
