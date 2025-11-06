Il 1 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di sospendere gli aiuti alla Nigeria e di preparare un intervento militare nel paese se il governo di Abuja non fermerà la “campagna di persecuzione” dei cristiani da parte dei terroristi islamici. “La reazione nigeriana è stata immediata ma misurata”, nota Afrik.com. Un portavoce del presidente Bola Tinubu ha invitato i due leader al dialogo diretto, ricordando che “i terroristi non attaccano solo i cristiani ma anche fedeli di altre religioni e atei”.