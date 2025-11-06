- Fissa lo schermo con aria corrucciata, anche se stai facendo shopping.
- Se si avvicina qualcuno apri, chiudi e sposta a caso le finestre sullo schermo.
- Tieni gli auricolari fissi alle orecchie, pronuncia una frase ogni tanto.
- Se ti chiedono di pranzare insieme, rispondi “oggi non ho tempo di mangiare”.
- Dormi in bagno.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1639 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati