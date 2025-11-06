  1. Fissa lo schermo con aria corrucciata, anche se stai facendo shopping.
  2. Se si avvicina qualcuno apri, chiudi e sposta a caso le finestre sullo schermo.
  3. Tieni gli auricolari fissi alle orecchie, pronuncia una frase ogni tanto.
  4. Se ti chiedono di pranzare insieme, rispondi “oggi non ho tempo di mangiare”.
  5. Dormi in bagno.

