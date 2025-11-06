“Le elezioni locali del 4 novembre negli Stati Uniti hanno dato una svegliata alla sinistra”, scrive The Nation. Il risultato più commentato è quello di New York, dove il candidato di sinistra Zohran Mamdani ha battuto nettamente Andrew Cuomo, ex governatore dello stato. Mamdani è riuscito a costruire una coalizione trasversale – composta in particolare da tanti elettori giovani solitamente scettici verso la politica – puntando su un programma che mira ad aiutare soprattutto le persone colpite in questi anni dall’aumento del costo della vita. Sarà il primo sindaco musulmano della storia della città, oltre che il più giovane da almeno un secolo (ha 34 anni). Per trasformare l’entusiasmo elettorale in un programma di governo concreto, sostiene il New York Times in un editoriale, Mamdani dovrà adottare politiche per rendere la città più accessibile su una serie di questioni: edilizia abitativa, trasporti, istruzione. Lo stesso giorno il Partito democratico ha eletto anche due governatrici statali: Mikie Sherrill in New Jersey e Abigail Spanberger in Virginia. Sono entrambe ex parlamentari con esperienza nella sicurezza nazionale. “Hanno vinto”, sostiene l’Economist, “evitando battaglie ideologiche, offrendo un’immagine di competenza e moderazione”. In California invece è stata confermata con un referendum una legge che ridisegna i confini delle circoscrizioni elettorali per la camera dei rappresentanti, in un modo che dovrebbe garantire cinque collegi in più ai democratici. “La legge era stata proposta dal governatore Gavin Newsom dopo che il parlamento del Texas aveva ridisegnato i distretti elettorali in modo da favorire il Partito repubblicano”, scrive il Los Angeles Times. Si tratta del cosiddetto gerrymandering, la manipolazione dei collegi elettorali per togliere rappresentanza agli avversari. ◆