Dietro ogni storia di successo ci sono soprattutto l’impegno e la prontezza nel cogliere le occasioni, scrive El País. Secondo Morgan Housel, autore di La psicologia dei soldi (Hoepli 2021), l’errore più comune è quello di attribuire un buon risultato solo alle circostanze favorevoli, al talento o al lavoro, quando nella maggior parte dei casi è una combinazione di tutte queste cose. Affinché la fortuna possa manifestarsi servono tre fattori: l’arrivo dell’opportunità, la capacità di saperla riconoscere e quella di dedicarle il tempo necessario. Ma oggi scorgere una possibilità può essere particolarmente difficile a causa delle tante distrazioni che minano la nostra attenzione.◆