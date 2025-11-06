“Il 31 ottobre centinaia di persone sono scese in piazza a Vila Cruzeiro ( nella foto ), una favela del più ampio Complexo da Penha, per protestare contro l’attacco della polizia che il 28 ottobre ha provocato almeno 121 vittime”, scrive Al Jazeera. L’incursione aveva come obiettivo l’arresto dei capi del gruppo criminale Comando vermelho, che controlla intere zone di Rio de Janeiro. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del governatore di destra Cláudio Castro. Nonostante il numero alto di vittime, scrive la Folha de S.Paulo, il 40 per cento della popolazione approva la gestione di Castro, il dato più alto dal 2022. “La sicurezza sarà un tema centrale della campagna per le elezioni del 2026”, sottolinea il giornale.