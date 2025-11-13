L’11 novembre almeno 12 persone sono morte in un attentato suicida a Islamabad, la capitale del Pakistan. L’attacco, che è stato rivendicato dal gruppo Tehrik-i-taliban Pakistan (Ttp, i taliban pachistani), si è verificato in un contesto di forti tensioni con i vicini Afghanistan e India. Il governo pachistano ha fatto sapere che il giorno prima, in un attacco compiuto da un afgano nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nordovest del Pakistan al confine con l’Afghanistan, erano morte altre tre persone. Islamabad accusa Kabul di ospitare terroristi in territorio afgano, in particolare quelli del Ttp. Alla metà di ottobre tra i due paesi c’era stato un grave scontro armato, con decine di morti, seguito da una fragile tregua. ◆