“Il Sudafrica non dovrebbe nemmeno far parte del G20 ormai perché quello che è successo là è grave”, ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump il 5 novembre. Due giorni dopo ha annunciato che non manderà nessun funzionario al vertice dell’organizzazione previsto a Johannesburg dal 22 al 23 novembre. Ancora una volta, scrive Africanews, Trump ha citato i presunti abusi subiti dalla minoranza bianca afrikaner che sarebbe vittima di “violenze, morte, confisca di terre e fattorie”. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha respinto fermamente le accuse.