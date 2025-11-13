Secondo uno studio pubblicato su Nature, parlare più di una lingua protegge il cervello dall’invecchiamento precoce, sia cognitivo sia funzionale. La ricerca ha analizzato i dati di circa 86mila persone in 27 paesi europei misurando la differenza tra età anagrafica e stile di vita. Ogni volta che una persona bilingue sceglie una parola ne sopprime un’altra, e ogni volta che cambia lingua riadatta le reti cerebrali che controllano l’attenzione e la memoria. Il multilinguismo agirebbe come una vera e propria palestra mentale.