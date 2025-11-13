Un video su Tiktok in cui una donna dice al marito di aver visto un uccello e lui le risponde incuriosito è diventato un test di coppia. Questo test avrebbe lo scopo di misurare l’attenzione e la disponibilità del partner a rispondere a quello che gli psicologi chiamano “richiesta di connessione”, scrive il New York Times. Lo psicologo John Gottman sostiene che le coppie più felici si confrontano regolarmente e condividono pensieri e sensazioni. Probabilmente un test di questo tipo, continua il New York Times, non offre informazioni significative sulla salute di una relazione, ma può essere un’opportunità per riflettere su che tipo di dialogo vorremmo con il partner. ◆