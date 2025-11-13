  1. Se i tuoi ex compagni ti sembrano tutti vecchi, lo sei pure tu.
  2. Non t’inventare successi inesistenti solo per vantarti.
  3. Se sei seduto accanto a chi ti bullizzava ignora la regola precedente.
  4. Per un effetto flashback rivolgiti agli ex compagni chiamandoli per cognome.
  5. Prima di parlar male di un prof, assicurati che sia ancora in vita.

