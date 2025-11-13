- Se i tuoi ex compagni ti sembrano tutti vecchi, lo sei pure tu.
- Non t’inventare successi inesistenti solo per vantarti.
- Se sei seduto accanto a chi ti bullizzava ignora la regola precedente.
- Per un effetto flashback rivolgiti agli ex compagni chiamandoli per cognome.
- Prima di parlar male di un prof, assicurati che sia ancora in vita.
