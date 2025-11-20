  1. Non è fondamentale essere belli, basta essere fotogenici.
  2. “Ciao” non è un messaggio, è una prova microfono.
  3. La bio è come un annuncio immobiliare: devi sembrare un’occasione da prendere al volo.
  4. Ripeti ad alta voce: non si mandano foto del pene non richieste.
  5. L’appuntamento dal vivo è come l’esame della patente: hai superato la teoria, ora tocca alla pratica.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati