- Non è fondamentale essere belli, basta essere fotogenici.
- “Ciao” non è un messaggio, è una prova microfono.
- La bio è come un annuncio immobiliare: devi sembrare un’occasione da prendere al volo.
- Ripeti ad alta voce: non si mandano foto del pene non richieste.
- L’appuntamento dal vivo è come l’esame della patente: hai superato la teoria, ora tocca alla pratica.
