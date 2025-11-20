“Finché il Sudafrica continuerà a seppellire una donna ogni due ore e mezza, il G20 non potrà parlare di crescita e progresso”, ha detto il gruppo Women for change convocando una protesta contro la violenza di genere il 21 novembre, il giorno prima dell’apertura del vertice del G20 a Johannesburg, ricorda il Mail & Guardian. Il vertice dei venti paesi più industrializzati, il primo ospitato nel continente, sarà un’occasione di visibilità internazionale per il Sudafrica, nonostante defezioni importanti, tra cui quelle di Stati Uniti e Cina. A Johannesburg sono stati messi in cantiere grandi lavori per migliorare l’aspetto della città, ma i cittadini protestano perché gli interventi sembrano pensati solo per fare bella figura con gli ospiti stranieri.