“Finché il Sudafrica continuerà a seppellire una donna ogni due ore e mezza, il G20 non potrà parlare di crescita e progresso”, ha detto il gruppo Women for change convocando una protesta contro la violenza di genere il 21 novembre, il giorno prima dell’apertura del vertice del G20 a Johannesburg, ricorda il Mail & Guardian. Il vertice dei venti paesi più industrializzati, il primo ospitato nel continente, sarà un’occasione di visibilità internazionale per il Sudafrica, nonostante defezioni importanti, tra cui quelle di Stati Uniti e Cina. A Johannesburg sono stati messi in cantiere grandi lavori per migliorare l’aspetto della città, ma i cittadini protestano perché gli interventi sembrano pensati solo per fare bella figura con gli ospiti stranieri.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati