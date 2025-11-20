Ascoltare musica regolarmente o suonare uno strumento può proteggere dalla demenza, suggerisce uno studio riportato dal Washington Post. I ricercatori hanno esaminato i dati (relativi a un decennio) di oltre diecimila persone dai settant’anni in su e senza grossi problemi di salute, scoprendo che chi ascoltava musica quasi tutti i giorni aveva un rischio inferiore di sviluppare la demenza del 39 per cento rispetto a chi non lo faceva. Gli scienziati hanno osservato effetti positivi anche sul declino cognitivo generale.
