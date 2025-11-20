Il radiotelescopio europeo Lofar, nei Paesi Bassi, ha osservato l’espulsione di una nube di plasma magnetizzato da una stella nana rossa a 130 anni luce di distanza dalla Terra. Anche se dati indiretti avevano già suggerito che l’espulsione di massa coronale ( nell’immagine ) non è un’esclusiva del Sole, queste nuove prove pubblicate su Nature ne forniscono la prima conferma definitiva e sollevano interrogativi sull’impatto di questi eventi sull’abitabilità dei pianeti extrasolari.