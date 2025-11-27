Alluvioni Almeno 130 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle precipitazioni eccezionalmente intense che hanno colpito il Vietnam e la Thailandia. Gli sfollati sono più di trentamila.

Animali Il 24 novembre si è aperta a Samarcanda, in Uzbekistan, la ventesima conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate (Cites). Tra le proposte che saranno discusse c’è l’inclusione dell’anguilla giapponese e di quella americana tra le specie tutelate, una misura che servirebbe a limitare il commercio illegale dell’anguilla europea, a rischio di estinzione. Un’altra punta ad aumentare il livello di protezione per sette specie di squali e vietare il commercio dello squalo pinna bianca oceanico (nella foto). La Namibia inoltre ha chiesto l’autorizzazione a vendere le sue scorte di avorio e corni di rinoceronte per finanziare gli sforzi di conservazione, suscitando le proteste di molti esperti. Il vertice si concluderà il 5 dicembre.

Ken Kiefer, Getty

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,4 ha colpito la regione di Dacca, in Bangladesh, provocando almeno dieci vittime e più di seicento feriti. Altre scosse sono state registrate in Kamčatka, alle Filippine e nel sud del Giappone.

Vulcani Il vulcano Hayli Gubbi, nel nordest dell’Etiopia, ha eruttato per la prima volta da diecimila anni, emettendo una nube di cenere che ha raggiunto l’India e provocato la cancellazione di decine di voli. ◆ Più di mille persone hanno dovuto lasciare le loro case nel sudest dell’isola di Giava, in Indonesia, a causa dell’eruzione del vulcano Semeru.

Incendi Intorno a Elit, nel nord dell’Iran, un incendio ha distrutto più di dieci ettari delle foreste ircane del Caspio, inserite dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità.

Grandine A Brisbane, in Australia, una grandinata con chicchi fino a 14 centimetri di diametro (nella foto) ha dan­neggiato veicoli ed edifici.

Lauren/Higgins Storm Chasin

Correnti Il governo islandese ha designato il potenziale collasso del capovolgimento meridionale della circolazione a­tlantica (Amoc) una minaccia alla sicurezza nazionale. Questa corrente, che trasporta l’acqua calda dai tropici verso l’Artico, si sta indebolendo a causa del cambiamento climatico. Se dovesse fermarsi le temperature in Europa settentrionale crollerebbero. La probabilità che ciò accada prima del 2100 è considerata molto bassa, ma recentemente alcuni scienziati hanno avvertito che la minaccia è sottovalutata.

