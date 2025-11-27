I l consiglio generale della magistratura spagnolo ha approvato la nomina di Teresa Peramato a procuratrice generale in sostituzione di Álvaro García Ortiz, che era stato scelto dal premier socialista Pedro Sánchez. García Ortiz, scrive El País, si è dimesso in seguito all’accusa di aver divulgato ai giornali alcuni segreti d’ufficio sulla vicenda dell’imprenditore Alberto González Amador, imputato per frode fiscale e compagno di un’esponente di spicco del Partito popolare.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1642 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati