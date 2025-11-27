Dal 2021 la fotografa Mahé Elipe porta avanti il progetto Acompañantas in cui documenta il lavoro delle donne che offrono supporto a chi vuole interrompere una gravidanza in diversi paesi dell’America Latina e nelle zone degli Stati Uniti, dove l’aborto è illegale o fortemente limitato. Elipe ha cominciato questo reportage dopo essere stata accompagnata nel suo percorso d’interruzione di gravidanza in Messico e si è poi formata come doula per aiutare altre donne nella sua stessa situazione. “In America Latina è nata una rete di sostegno che offre orientamento gratuito in ogni fase del percorso: dalla cura emotiva alle terapie mediche alle consulenze per le procedure legali. Sono madri, studenti, attiviste, che condividono l’idea che ognuna debba poter decidere da sola sul proprio corpo”, spiega Elipe. La fotografa ha seguito il lavoro di varie associazioni, coinvolgendo le partecipanti attraverso laboratori e incontri in cui le donne condividono le loro esperienze. In alcune immagini interviene sulle stampe con materiali di colore verde, simbolo della mobilitazione per i diritti riproduttivi in America Latina. “L’obiettivo del progetto è contrastare la disinformazione e lo stigma che circondano l’aborto”, afferma Elipe. u