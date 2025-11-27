“Dal 2026 i turisti stranieri dovranno pagare molto di più per visitare gli undici principali parchi nazionali degli Stati Uniti”, scrive la Bbc. Il nuovo abbonamento annuale per accedere ai siti, chiamato “America the beautiful”, costerà ottanta dollari per i residenti e 250 per i non residenti. Inoltre l’ingresso singolo per gli stranieri salirà a cento dollari, da aggiungere alle tariffe già previste dalle amministrazioni dei parchi. Per visitare il parco di Yosemite, in California, una famiglia straniera pagherà fino a 400 dollari in più. Il governo sostiene che l’aumento delle tariffe è pensato per “mettere al primo posto le famiglie statunitensi”. Gli operatori turistici temono un calo dei visitatori stranieri, con ricadute significative sull’economia locale.
