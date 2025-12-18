Registrazioni con droni e sensori acustici hanno permesso di documentare un caso di cooperazione opportunistica tra orche e delfini nella caccia ai salmoni al largo della costa occidentale del Canada. Scientific Reports riporta che i delfini dai fianchi bianchi del Pacifico (Lagenorhynchus obliquidens) localizzano a decine di metri di profondità i salmoni Chinook, che però sono prede troppo grandi per loro. Le orche restano in silenzio per ascoltare l’ecolocalizzazione dei delfini e catturano i salmoni, mentre i delfini si nutrono degli scarti. Attraverso questa cooperazione sociale i delfini aiutano le orche a trovare i salmoni e traggono beneficio dalla loro caccia.