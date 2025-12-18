Uno studio pubblicato su Nature, basato sui dati genetici di un milione di persone con almeno un disturbo mentale, mostra che molte condizioni psichiatriche e neurodivergenze condividono le stesse basi biologiche. Quattordici disturbi si raggruppano in cinque profili genetici, collegati a 238 regioni del dna che influenzano più tratti o condizioni. Condizioni ritenute distinte, come schizofrenia e disturbo bipolare, mostrano sovrapposizioni genetiche significative. I risultati potrebbero spiegare le frequenti diagnosi psichiatriche multiple e aprire la strada a terapie mirate che affrontino meccanismi biologici comuni piuttosto che sintomi isolati.