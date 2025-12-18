“Il 16 dicembre in un messaggio sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni in partenza e in arrivo in Venezuela”, scrive Bbc mundo. Poi ha accusato il paese sudamericano di “narcotraffico, terrorismo e tratta di esseri umani” e di “rubare risorse statunitensi, come terre e petrolio”. Il governo di Nicolás Maduro ha annunciato che denuncerà Washington alle Nazioni Unite per grave violazione del diritto internazionale ai danni del Venezuela. Secondo il New York Times, l’accesso alle risorse petrolifere venezuelane è una prio­rità per Trump.