Dall’inizio di dicembre nella regione sudanese del Kordofan Meridionale più di cento persone sono morte negli attacchi con i droni attribuiti alle Forze di supporto rapido. Tra le vittime anche sei caschi blu bangladesi uccisi il 13 dicembre in una base delle Nazioni Unite a Kadugli, scrive Al Arabiya. Per il terzo anno consecutivo quella in Sudan è la peggior crisi umanitaria del mondo, secondo la classifica pubblicata dall’organizzazione umanitaria International rescue committee: “Quasi tre anni di guerra civile hanno causato almeno 150mila morti e 12 milioni di sfollati. Circa 33 milioni di persone hanno bisogno di aiuti e 207mila affrontano una penuria alimentare catastrofica”.