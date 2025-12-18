Le forze siriane e la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione contro cellule dormienti del gruppo Stato islamico il 14 dicembre. Il giorno prima due militari e un interprete statunitensi erano stati uccisi nella regione di Palmira. Per Damasco era stato un “attacco terroristico”, il primo di questa gravità – nota The New Arab – dalla caduta del regime di Assad.