Gli esseri umani sono tra i mammiferi più monogami, afferma uno studio dell’università di Cambridge pubblicato su Proceedings of the Royal Society B. I ricercatori hanno analizzato il materiale genetico di 35 specie per stabilire la proporzione tra fratelli e fratellastri, che indica la stabilità delle coppie riproduttive. La specie più monogama è risultata il topo cervino della California con il 100 per cento di fratelli, mentre gli scimpanzé e i delfini sono in fondo alla classifica con il 4 per cento. Gli esseri umani sono al settimo posto con il 66 per cento, ma la proporzione varia enormemente tra le popolazioni esaminate, passando dal 100 per cento di alcuni siti neolitici nel nord della Francia al 26 di un altro insediamento preistorico in Inghilterra.