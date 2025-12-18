Un gruppo di ricercatori dell’Università tecnica di Monaco, in Germania, ha creato il GlobalBuildingAtlas, una mappa tridimensionale del 97 per cento degli edifici del pianeta (nell’immagine Bangkok, in Thailandia). Analizzando 800mila immagini satellitari con un programma di apprendimento automatico, il progetto ha mappato 2,75 miliardi di strutture, permettendo di cogliere le ampie differenze nella disponibilità di volume pro capite ignorate dai modelli bidimensionali. L’atlante, pubblicato su Earth System Science Data, potrebbe essere utile per la valutazione del rischio in caso di disastri, per i modelli climatici e per la pianificazione urbana.