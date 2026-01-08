Una strada attraversa il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, distrutto dai bombardamenti israeliani. La situazione umanitaria nel territorio palestinese resta critica soprattutto a causa del blocco israeliano degli aiuti umanitari. Israele ha anche deciso di impedire l’ingresso nella Striscia a 37 organizzazioni umanitarie internazionali e continua a condurre raid e bombardamenti. Secondo le autorità di Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre 2025 le forze israeliane hanno ucciso almeno 422 palestinesi.