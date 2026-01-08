Guinea Equatoriale Con un decreto presidenziale pubblicato il 3 gennaio, la capitale è stata spostata da Malabo, sull’isola di Bioko, a Ciudad de la Paz, città di nuova costruzione nell’est, in piena foresta pluviale.

Siria L’esercito ha bombardato il 7 gennaio due quartieri curdi di Aleppo. Gli scontri tra le truppe governative e le Forze democratiche siriane, a maggioranza curda, erano scoppiati il giorno prima causando nove morti.