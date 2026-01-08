Colombia Almeno quattro persone sono morte e tre sono state arrestate il 2 gennaio 2026 in un’operazione militare contro l’Estado mayor central, il principale gruppo dissidente delle Farc, nel dipartimento di Amazonas, nel sud del paese.
Perù Il 29 dicembre lo scontro tra due treni che portavano turisti al sito archeologico di Machu Picchu ha provocato una vittima e decine di feriti. L’antica città riceve circa un milione e mezzo di visitatori all’anno, la maggior parte dei quali arriva in treno dal villaggio vicino di Aguas Calientes.
