Gabriele Santoro
Nessun’altra casa
Del Vecchio Editore, 320 pagine, 22 euro

A trent’anni dal genocidio di Srebrenica un progetto che intreccia reportage, testimonianze e riflessioni per formare un mosaico di vite, tempi e lingue che si cercano senza mai combaciare del tutto.

Tillie Olsen
Yonnondio
Marietti, 244 pagine, 20 euro

Il viaggio di una famiglia operaia dal Wyoming al Nebraska negli anni della grande depressione, raccontato attraverso lo sguardo di una bambina.

Bram Büscher, Robert Fletcher
Conservation revolution
Mimesis, 278 pagine, 22 euro

In un’epoca segnata da crisi climatiche e disastri ecologici serve una svolta per rimettere in discussione il dualismo società-natura e smascherare le contraddizioni del capitalismo globale.

Camille Bordas
Materiale sensibile
Nne, 352 pagine, 19 euro

Una commedia dark che esplora il lato della comicità capace di trasformare il vissuto in arte, mettendo a nudo identità, fallimenti e fragilità.

Giulia Rispoli
Antropocene
Carocci, 180 pagine, 16 euro

Cos’è l’antropocene? In che modo siamo arrivati a concepire l’umanità come agente di trasformazione planetaria?

