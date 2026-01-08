Il 5 gennaio il presidente sudcoreano Lee Jae-myung (a sinistra nella foto), in visita in Cina, ha incontrato il leader Xi Jinping auspicando l’inizio di una “nuova fase” nei rapporti tra i due paesi, tradizionalmente difficili. È la prima visita di un presidente sudcoreano in Cina dal 2019 e segnala un miglioramento nelle relazioni diplomatiche rispetto agli anni del governo guidato da Yoon Suk-yeol, molto critico verso Pechino. Pur essendo una fedele alleata degli Stati Uniti, la Corea del Sud ha nella Cina il suo primo partner commerciale. “Il successo del vertice va misurato più sul tono positivo dopo anni di rapporti tesi che sugli accordi firmati”, scrive il Korea Times. I rapporti con Pechino sono importanti per Seoul anche per le relazioni con la Corea del Nord, data l’influenza della Cina su Pyongyang .