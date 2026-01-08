I denti del dinosauro

◆ Ho letto il bellissimo racconto di Yael Weiss (Internazionale 1646) e sono rimasta stupita dalla semplicità con cui descrive il mix di tenerezza e disprezzo che accomuna le relazioni di dipendenza. Credo che tutti quelli che ci sono stati dentro abbiano riconosciuto il potere delle sue parole. Ha ragione Guadalupe Nettel: è la gemma nascosta dell’ammirevole selezione di Internazionale Storie.

Stefania Mosca

Buon anno

◆ Alla lista della redazione (Internazionale 1646) aggiungo: “Essere ciò che siamo, diventare ciò che siamo capaci di diventare”, di Robert Louis Stevenson. Non è facile, ma basterebbe come buon proposito per il nuovo anno.

Lorenzo Spallino

Il meglio dell’anno

◆ Ho visto molti libri interessanti nella selezione del New York Times del 2025 (Internazionale 1645). Peccato che siano pochi quelli tradotti in italiano. Quando lo saranno non ricorderò più le recensioni.

Angelo Rete

L’età dell’infiammazione

◆ Ho letto l’articolo sull’infiammazione (Internazionale 1645). Mi chiedo se l’autrice sia mai entrata in un supermercato. Ogni giorno in tutto il mondo occidentale vediamo metri, anzi chilometri, di scaffali colmi di alimenti infiammatori (con grassi, zuccheri, conservanti, additivi, sale) presentati e pubblicizzati da un’imponente macchina produttrice di cibo industriale. Vere fabbriche di malattie infiammatorie.

Augusta Svalduz

Parlare di menopausa cambia tutto

◆ Ho trovato molto interessante l’articolo di Valentina Pigmei (internazionale.it) sui sintomi della menopausa e le possibili soluzioni, o quantomeno sulla necessità di un dibattito serio e professionale.

Simona Fiore

Pride

◆ Ho ascoltato con grande piacere Pride (internazionale.it): un podcast bellissimo, che racconta una storia di coraggio, orgoglio, rivendicazione e lotta. Una storia di cui bisogna essere fieri e che dovrebbe essere narrata, conosciuta e studiata di più. I riferimenti alla cultura pop, inoltre, sono davvero originali, belli e curiosi, così come le tante voci che sono state scelte per raccontare un prezioso dibattito politico, sociale e civile.

Lorenzo Cervi

Errori da segnalare?

correzioni@internazionale.it

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it