È un rito che si svolge dall’ottocento, in cui uomini e donne interpretano i personaggi della storia che portò all’abolizione della schiavitù nel 1888: dai cacciatori di schiavi guidati da un capitão do mato in Africa, alle battaglie contro i coloni e le milizie del re portoghese in Brasile, fino al rovesciamento del potere e all’emancipazione della popolazione.

“Attraverso questa pratica la comunità vuole riappropriarsi del suo passato, lo rielabora alla luce del presente e propone una lettura dell’eredità coloniale che mette l’accento sulla ribellione e la resistenza di chi ha combattuto per ottenere la libertà”, spiega il fotografo Nicola Lo Calzo, che ha realizzato la serie Nego fugido tra il 2022 e il 2024. Nel suo lavoro Lo Calzo ha seguito alcuni momenti delle celebrazioni e ritratto i componenti della Casa do Nego fugido, un’associazione culturale impegnata a difendere e far conoscere la cultura locale, aperta nel 2021.