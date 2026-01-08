Astronomia Un buco nero (nel dettaglio) individuato ad agosto dal telescopio spaziale James Webb potrebbe essersi sviluppato a partire da un buco nero primordiale, un’ipotetica classe di oggetti che si sarebbero formati poco dopo la nascita dell’universo, ha concluso uno studio pubblicato su arXiv.
Paleoantropologia Una nuova analisi dei resti fossili del Sahelanthropus tchadensis, pubblicata su Science Advances, sembra confermare la tesi secondo cui il più antico ominide conosciuto, vissuto sette milioni di anni fa, era capace di camminare in posizione eretta.
