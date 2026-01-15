Nordafrica Tra il 12 e il 14 gennaio le popolazioni amazigh (berbere) di Algeria, Marocco, Tunisia e Libia hanno festeggiato Yennayer, l’inizio dell’anno 2976.
Niger Il 12 gennaio il governo ha revocato le licenze di 14 compagnie di trasporti e 19 privati che si sono rifiutati di trasportare carburante in Mali. Da settembre del 2025 i jihadisti legati ad Al Qaeda attaccano i camion con i rifornimenti di benzina diretti a Bamako.
