Cina Dal 1 gennaio è entrata in vigore una tassa del 13 per cento sui contraccettivi, mentre i servizi di cura per l’infanzia, quelli legati ai matrimoni e l’assistenza agli anziani sono esenti da iva. Si tratta di misure volte a favorire la crescita demografica che, anche dopo la fine della legge del figlio unico, non è ripartita.