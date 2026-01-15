Cina Dal 1 gennaio è entrata in vigore una tassa del 13 per cento sui contraccettivi, mentre i servizi di cura per l’infanzia, quelli legati ai matrimoni e l’assistenza agli anziani sono esenti da iva. Si tratta di misure volte a favorire la crescita demografica che, anche dopo la fine della legge del figlio unico, non è ripartita.
