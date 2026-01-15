A cura di Bruno Montesano

Israele-Palestina. Oltre i nazionalismi

Edizioni e/o, 128 pagine, 10 euro

Gli interventi nel libro affrontano quel che è successo dal 7 ottobre 2023 sulla base dell’antinazionalismo e della necessità di superare le diverse forme di disumanizzazione e violenza che accompagnano il dibattito pubblico sul tema.