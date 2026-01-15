“ABali la vita si svolge attraverso una serie di rituali. Dalla nascita alla morte, ogni passaggio è scandito da cerimonie che legano l’esistenza umana alla natura e alla spiritualità”, spiega il fotografo indonesiano Putu Sayoga, che per 13 anni ha ritratto familiari e conoscenti durante alcuni di questi riti, dalla purificazione dei neonati ai matrimoni, dalle cerimonie funebri a quelle per contenere i vizi. “Volevo mostrare come il sacro e il quotidiano non siano mai separati nella nostra religione e come la fede sia un modo di vivere”, dice Sayoga.