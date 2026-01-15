“ABali la vita si svolge attraverso una serie di rituali. Dalla nascita alla morte, ogni passaggio è scandito da cerimonie che legano l’esistenza umana alla natura e alla spiritualità”, spiega il fotografo indonesiano Putu Sayoga, che per 13 anni ha ritratto familiari e conoscenti durante alcuni di questi riti, dalla purificazione dei neonati ai matrimoni, dalle cerimonie funebri a quelle per contenere i vizi. “Volevo mostrare come il sacro e il quotidiano non siano mai separati nella nostra religione e come la fede sia un modo di vivere”, dice Sayoga.

Dietro al fascino e ai colori vivaci delle sue immagini, c’è la volontà di riflettere su un aspetto più nascosto di questa ritualità: “Le cerimonie hanno spesso un costo elevato, a volte superiore alle possibilità di chi le celebra. Il turismo offre delle opportunità, ma genera anche aspettative, rischiando di appiattire queste pratiche in immagini attraenti. Per i fedeli il rito non è spettacolo, ma respiro: il ritmo attraverso il quale la vita va avanti”. ◆

Il rito di nelubulanin, che si celebra quando un bambino compie tre mesi
Prima della cerimonia del mesangih.
La cerimonia del pawiwahan (matrimonio) nel villaggio di Tunjuk, a Bali, 2019. Durante la festa si offrono doni e benedizioni alla coppia di sposi.
“Il mio vicino di casa durante il rito del nelubulanin celebrato per suo figlio”. Tabanan, 2012.
“La mia famiglia durante la cerimonia di ngaben (cremazione) per celebrare il rito nganyut che consiste nel disperdere in mare le ceneri e i frammenti ossei dei defunti”. Spiaggia di Yeh Gangga, Tabanan, 2022.
“Alcuni dei miei familiari avvolgono il corpo di mio nonno”
“Mio zio Kadek riposa sul bade – la torre usata per trasportare il corpo di mio nonno – dopo averla portata insieme agli abitanti del villaggio fino al cimitero”. Nell’induismo balinese il rito libera l’anima dal corpo fisico affinché possa proseguire il suo cammino verso la reincarnazione.
Durante il mesangih, il rito di passaggio all’età adulta, celebrato per contenere simbolicamente gli impulsi negativi come lussuria, rabbia e avidità attraverso la limatura dei denti. Villaggio di Tunjuk, Bali, 2024.
Alla persona a cui sono stati limati i denti non è permesso toccare il suolo, poiché è considerata vulnerabile e deve essere portata in braccio per mantenere la sua purezza spirituale fino al termine della cerimonia

