◆ Avere la consapevolezza di essere solo un pezzo del puzzle vuol dire sapere che il puzzle non potrebbe considerarsi tale o essere completo senza ciascun pezzo e che ognuno è unico per forma e colori. Sapersi una piccola parte dell’universo e sapersi irripetibili e necessari non sono in contraddizione secondo me, anzi sono la stessa cosa. Lettera firmata

◆ Vi scrivo con sincera sorpresa e un certo disorientamento per la scelta della lettera e per la modalità della risposta nell’ultima rubrica di Dear Daddy (Internazionale 1648). I danni potenziali legati all’uso dello smartphone in età preadolescenziale sono ormai ampiamente documentati e discussi: non possiamo far finta che il problema non esista o ridurlo a una questione di “controllo sì / controllo no”. Il punto, a mio avviso, è più radicale: perché un bambino di dodici anni, i cui spostamenti e contatti dovrebbero essere naturalmente sotto la responsabilità degli adulti, dovrebbe avere uno smart­phone? In caso di ansia o necessità di reperibilità, un telefono senza accesso a internet è una soluzione più che adeguata. Continuare a regalare ai bambini strumenti che non sono in grado di gestire, che li espongono a realtà e dinamiche spesso del tutto opache anche ai genitori, e dove il controllo è di fatto nullo, è una logica che andrebbe messa seriamente in discussione. Mi sarei aspettata una linea più netta e più coraggiosa. Sotto una certa età è sempre più evidente che lo smartphone sia dannoso: negare questo aspetto non aiuta né i genitori né i ragazzi.

Verena Birocchi