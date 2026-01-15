Nel sito di Umhlatuzana, in Sudafrica, sono state ritrovate delle punte di freccia in quarzo con residui di veleno risalenti a 60mila anni fa (nella foto). Gli alcaloidi tossici provengono probabilmente dalla pianta Boophone disticha, usata da diversi popoli dell’Africa meridionale per la caccia. La scoperta, descritta su Science Advances, retrodata di decine di migliaia di anni l’uso di armi avvelenate, dimostrando che già nel pleistocene i cacciatori-raccoglitori avevano conoscenze botaniche avanzate e le applicavano abilmente.
