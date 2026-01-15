Un uomo ha rubato due mandolini del valore di quattromila dollari l’uno dal negozio Lark Street music di Teaneck nel New Jersey, Stati Uniti. “Aveva una giacca con tasche enormi e li ha messi lì”, ha raccontato il proprietario Buzzy Levine dopo aver visto il filmato della telecamera di sicurezza. “Si è guardato intorno e non c’era nessuno, così ha preso l’altro e l’ha infilato in un’altra tasca”. Levine ha chiamato la polizia e ha pubblicato il video online chiedendo aiuto per identificare il ladro. Qualche giorno dopo, racconta Levine, “ho notato qualcuno aprire la porta, lasciare due borse della spesa e poi andarsene in fretta. Così mi sono avvicinato: nei sacchetti c’erano i due mandolini, un biglietto e una scatola di cioccolatini”. Il biglietto diceva: “Ero ubriaco. Buon Natale. Sei un brav’uomo”.